Giorno della Memoria 2026 a Piacenza, Carla Antonini: “E’ importante dare gli strumenti per sapere perché è successo” – AUDIO

Giorno della Memoria 2026 a Piacenza, Carla Antonini: “E’ importante dare gli strumenti per sapere perché è successo”. La direttrice dell’ISREC Piacenza (Istituto di storia contemporanea) è stata ospite il 27 gennaio a Radio Sound.

Oggi, più forse che negli anni passati, è importante fare un’operazione storica, perché la storia è importante, lo è anche per fare una riflessione sul presente. Questo significa dare alla cittadinanza, ai ragazzi gli strumenti per sapere che cosa è successo e perché è accaduto. Soprattutto sul tema del perché. Infatti oggi è rilevante, comprendere i meccanismi che possono portare purtroppo alla guerra, che è la madre di tutte le persecuzioni, delle deportazioni, della mancanza di diritti e della violenza. Tutto quello che poi è successo durante la seconda guerra mondiale.

ISREC, nato nel 1975, conta nella sede piacentina oltre cento soci tra enti e persone private. Tra i vari appuntamenti proposti, l’istituto propone per martedì 27 gennaio alle ore 17.30 alla Biblioteca Passerini Landi l’incontro “MEMORIA, ANTISEMITISMO, GENOCIDIO RIDARE SIGNIFICATO E STORIA ALLE PAROLE”. Si tratta di una Conversazione con Valentina Pisanty (semiologa), Marcello Flores (storico), Pier Luigi Bersani (presidente ISREC). L’evento, introdotto da Carla Antonini (Direttrice ISREC) ha come obiettivo il misurarsi con alcuni temi cruciali del presente e del passato.

I giovani sono interessati a questi temi?

Sì. Sono curiosi e si lasciano coinvolgere, ieri c’è stato questo spettacolo, un’opera teatrale scritta da una sopravvissuta al campo di Auschwitz, con 250 ragazzi rimasti in silenzio assoluto per un’ora e mezza ad ascoltare queste parole. La testimonianza di com’era la vita nei campi di concentramento. La loro partecipazione comunica il desiderio di portare ad altri queste parole, vale a dire la verità della storia.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy