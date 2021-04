Giovanni Villa nuovo presidente di Avis, il sindaco Barbieri: “Sensibilità e attenzione”

Il sindaco Patrizia Barbieri ha espresso “le più sentite congratulazioni, anche a nome dei colleghi di Giunta e dell’Amministrazione comunale”, a Giovanni Villa, confermato alla guida dell’Avis comunale di Piacenza per i prossimi quattro anni. “La conferma per un secondo mandato – sottolinea il primo cittadino – rappresenta il migliore riconoscimento a un percorso di assoluto rilievo nel mondo del volontariato piacentino e alla sensibilità e all’attenzione che ne caratterizzano l’impegno. Le più sincere felicitazioni vanno a tutti i collaboratori e ai sei giovani, tra i 18 e i 28 anni, che entrano a far parte del Consiglio direttivo che guiderà l’associazione nei prossimi quattro anni, e che, ne sono convinta, daranno un importante contributo per la promozione della cultura del dono del sangue nel nostro territorio”.

“Avis – rimarca il sindaco – costituisce da sempre un punto di riferimento insostituibile, fortemente radicato nella nostra comunità che è nei suoi confronti debitrice per il prezioso ruolo sociale che sa svolgere, a maggior ragione in un momento così delicato e difficile come quello che stiamo attraversando. Al presidente Villa e ai suoi collaboratori rinnovo gli auguri più sinceri di buon lavoro”.