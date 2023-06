Giuseppe Caruso, confermata in Cassazione la condanna a dodici anni e due mesi di reclusione. Stessa decisione per il fratello Albino. I due erano stati arrestati il 25 giugno 2019 per alcuni rapporti che avrebbero intrattenuto con la cosca Grande Aracri. L’ex presidente del consiglio comunale e funzionario delle Dogane, Giuseppe Caruso, doveva rispondere delle accuse di associazione per delinquere di stampo mafioso, truffa aggravata, estorsione, corruzione.

Nell’ottobre 2020 il tribunale di Bologna aveva condannato a vent’anni di reclusione Giuseppe Caruso e il fratello. Poi la Corte d’Appello di Bologna aveva ridotto la pena a 12 anni e 2 mesi di reclusione. Ora arriva la decisione della Cassazione che conferma quest’ultima pena.

Non è da escludere che ora i legali difensori dei due fratelli possano presentare ricorso alla Corte Europea.

“Caruso ha una posizione che, anche solo per il suo ruolo pubblico doppio come funzionario delle Dogane e come esponente politico, non è quella di ultimo sgarrista della cosca, ma una posizione più rilevante”. Queste erano state le motivazioni della condanna pronunciate dal gip della procura di Bologna, Sandro Pecorella.

Caruso, avrebbe agito illegalmente nella veste di funzionario della Dogana. Secondo gli inquirenti è “ritenuto appartenente al gruppo mafioso capeggiato dagli altri”, Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri.