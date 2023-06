Karate – Successo del Farnesiana Piacenza al Campionato Nazionale ASC di Rimini

Il Karate Piacenza Farnesiana ha partecipato al Campionato Nazionale ASC che si è tenuto al RDS Stadium di Rimini. Competizione alla quale hanno aderito 750 atleti provenienti da 12 regioni d’Italia.

Il risultato dei portacolori piacentini guidati dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni è stato come sempre eccellente. La società si è classificata al terzo posto su 63 società partecipanti.

Le medaglie

Medaglia d’oro per Eva Dallavalle (Cadetti -50kg), Ginevra Livelli (Under14 -50kg), Giulia Ghilardotti (Senior -55kg), Angelica Ghilardotti (Senior -61kg), Aicha Kouhaih (Under12 -45kg), Nicole Famà (Under10 -30kg), Centonze Lorenzo (Cadetti -63kg) e la sorella Giulia (Under12 -35kg).

Medaglia d’argento per Aurora Longeri (Under14 -50kg) e Maristella Salvo (Cadetti -50kg).

Hanno conquistato la medaglia di bronzo Gaia Granelli (Under14 -50kg), Nicole Longeri (Cadetti -50kg), Sofia Bouraya (Juniores -59kg), Mia Vera (under 10 – 30kg). Ottima prestazione per Elia Famà nella categoria Under12 -35kg che si è classificato al 5° posto in una categoria molto numerosa.

Prossimi impegni del Karate Piacenza

Prossimo impegno per alcuni degli atleti piacentini è la Coppa del Mondo WKF a Porec (Croazia) alla quale parteciperanno 3.500 atleti provenienti da 75 nazioni.

