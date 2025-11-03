Gli studenti del Marcora portano i sapori piacentini a Montecitorio

Un’esperienza indimenticabile per gli studenti degli istituti professionali di Cortemaggiore e Piacenza, protagonisti di un evento speciale alla Camera dei Deputati dedicato all’eccellenza gastronomica piacentina.
L’iniziativa
L’iniziativa, su autorizzazione dei Questori della Camera dei Deputati, si è resa possibile grazie alla collaborazione del dott. Simone Loi, coordinatore del settore ristorazione della Camera, e della dott.ssa Veronica Caddeo, responsabile del servizio Tesoreria.
A rappresentare l’Istituto Professionale Agrario di Cortemaggiore erano Gabriele Gandolfi e Simone Zoni della classe 5ACOR, mentre per l’Alberghiero hanno partecipato Arianna Ballotta e Michela Rizzi della 3CSA. Ad accompagnarli i docenti Filippo Lindi e Giannaria Cabrini.
I salumi DOP
I ragazzi, accompagnati dall’esperto Fabrizio Mazzoni, maestro norcino e docente del corso di lavorazione delle carni suine a Cortemaggiore, hanno offerto una dimostrazione di legatura dei tre salumi DOP piacentini — coppa, salame e pancetta — seguita da un assaggio guidato abbinato a vini piacentini, tra cui Gutturnio fermo e frizzante e Malvasia di Candia aromatica.
Un successo
L’evento ha riscosso grande apprezzamento tra i presenti e si è concluso con un momento di riconoscimento ufficiale: gli studenti sono stati accolti dal Ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti e dal Questore della Camera Paolo Trancassini, che ha consegnato ai giovani diplomi speciali per il loro impegno e la qualità della presentazione.
Un’occasione che ha unito scuola, tradizione e istituzioni, valorizzando il lavoro formativo degli istituti professionali e la cultura gastronomica del territorio piacentino.