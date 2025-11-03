Gli studenti del Marcora portano i sapori piacentini a Montecitorio

Un’esperienza indimenticabile per gli studenti degli istituti professionali di Cortemaggiore e Piacenza, protagonisti di un evento speciale alla Camera dei Deputati dedicato all’eccellenza gastronomica piacentina.

L’iniziativa

L’iniziativa, su autorizzazione dei Questori della Camera dei Deputati, si è resa possibile grazie alla collaborazione del dott. Simone Loi, coordinatore del settore ristorazione della Camera, e della dott.ssa Veronica Caddeo, responsabile del servizio Tesoreria.

A rappresentare l’Istituto Professionale Agrario di Cortemaggiore erano Gabriele Gandolfi e Simone Zoni della classe 5ACOR, mentre per l’Alberghiero hanno partecipato Arianna Ballotta e Michela Rizzi della 3CSA. Ad accompagnarli i docenti Filippo Lindi e Giannaria Cabrini.

I salumi DOP

I ragazzi, accompagnati dall’esperto Fabrizio Mazzoni, maestro norcino e docente del corso di lavorazione delle carni suine a Cortemaggiore, hanno offerto una dimostrazione di legatura dei tre salumi DOP piacentini — coppa, salame e pancetta — seguita da un assaggio guidato abbinato a vini piacentini, tra cui Gutturnio fermo e frizzante e Malvasia di Candia aromatica.

Un successo

L’evento ha riscosso grande apprezzamento tra i presenti e si è concluso con un momento di riconoscimento ufficiale: gli studenti sono stati accolti dal Ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti e dal Questore della Camera Paolo Trancassini, che ha consegnato ai giovani diplomi speciali per il loro impegno e la qualità della presentazione.

Un’occasione che ha unito scuola, tradizione e istituzioni, valorizzando il lavoro formativo degli istituti professionali e la cultura gastronomica del territorio piacentino.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy