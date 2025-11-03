Cimitero di Turro vandalizzato con scritte spray, il sindaco: “Gesto vile, faremo il possibile per individuare gli autori”

“Questa mattina presto sono stato avvisato del grave atto vandalico avvenuto al cimitero di Turro, dove i muri sono stati pesantemente imbrattati con vernice rossa. Un gesto vile già grave di per se, ma reso ancor più grave dalla scelta di farlo in occasione della ricorrenza di Ognissanti, senza alcun rispetto per le famiglie dei defunti”. Così il sindaco di Podenzano, Riccardo Sparzagni, commenta l’atto vandalico compiuto nelle scorse ore. Una lunga scritta rossa con motti a tema no vax, il tutto sulla parete del cimitero di Turro.
“Il mio primo pensiero è stato per loro e per gli operatori Comunali che hanno lavorato tutta la settimana per cercare di rendere il più decoroso possibile i Nostri cimiteri. D’altronde se non c’è rispetto per i morti, non possiamo aspettarci rispetto per chi lavora”, commenta il primo cittadino.
“Ci tengo a prendere fortemente le distanze da questo atto, che purtroppo si era già verificato in passato, a nome di tutta la Comunità. Ovviamente verrà fatto tutto il possibile per individuare questi delinquenti e per sistemare quanto prima il cimitero. Ho volontariamente sbiadito le scritte presenti nelle foto per non dare un’inutile visibilità ai contenuti”, spiega con riferimento alle foto pubblicate su Facebook.