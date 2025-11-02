La Festa del Picchio Rosso 2025 alla Cantina Valtidone di Borgonovo l’8 e 9 novembre. Anche quest’anno saranno proposte diverse iniziative: laboratori creativi per tutta la famiglia, intrattenimento, visite guidate e stand gastronomico con piatti tipici piacentini accompagnati dai vini di Cantina Valtidone (disponibili anche presso l’enoteca, sempre aperta dalle 9.00 alle 19 delle due giornate di festa).

Il vino protagonista sarà ovviamente il Novello Picchio Rosso, il primo vino imbottigliato della vendemmia 2025, ma non mancherà l’occasione di poter degustare le numerose referenze di Cantina Valtidone, e di acquistare il Tre Bicchieri di Gambero Rosso Arvange Spumante Metodo Classico Pas Dosé dell’omonima linea.

Festa del Picchio Rosso 2025

Tanti appuntamenti diversi, per tutte le età: sabato, dalle ore 10.30, inaugurazione e cerimonia di premiazione del Concorso per le Scuole “60 Vendemmie in un’etichetta”, con la presenza del prof. Luigi Cavanna per Amop. Anche quest’anno, infatti, l’intera somma che verrà raccolta nelle due giornate di Festa sarà devoluta all’importante Associazione piacentina. Nel pomeriggio, ci si potrà esprimere attraverso i laboratori creativi, pensati per tutta la famiglia, proposti da Master Kids, ci si potrà far personalizzare una bottiglia con una decorazione realizzata a mano da un’artista e si potrà scoprire l’intera azienda grazie alle visite guidate alla Cantina.

La domenica mattina, dalle 10.30, i bambini saranno cuochi con Master Kids e, per il pomeriggio, si potrà prenotare il tour dei vigneti con degustazione in vigna con partenza organizzata alle 15. Ci si potrà anche divertire con il Cabaret comico che la compagnia Comic Club propone alle 15.30.

E al termine di ogni giornata, il taglio della torta Picchio Rosso: Cantina Valtidone, il piacere di far festa insieme!

