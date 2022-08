Biglietti omaggio I Gemelli di Guidonia. A Palazzo Farnese di Piacenza il 3 settembre

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo di I Gemelli di Guidonia in programma sabato 3 settembre a palazzo Farnese di Piacenza.

Il Palazzo Farnese di Piacenza si raggiunge facilmente in 10 minuti dal casello autostradale di Piacenza Sud.

I Gemelli di Guidonia, 3×2 tra Radio e Tv, uno show frizzante e divertente basato sull’ironia musicale – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

I Gemelli di Guidonia

3×2 tra Radio e Tv, uno show frizzante e divertente basato sull’ironia musicale



Cortile di Palazzo Farnese a Piacenza

sabato 3 settembre 2022 – ore 21.30

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS/WhatsApp con scritto GEMELLI PC24 + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 1 persona.

Ascolta Radio Sound, potrai aggiudicarti tanti omaggi!

Tre per 2 è il nuovo show condotto dai GEMELLI DI GUIDONIA (i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino), “3 x 2” è uno show frizzante e divertente basato sull’ironia musicale: il trio di conduttori, infatti, ha come marchio di fabbrica la capacità di cogliere le infinite possibilità che la musica offre, in particolare l’aspetto comico. Tra gag, imitazioni i GEMELLI DI GUIDONIA intratterranno il loro pubblico in uno show fresco e coinvolgente!