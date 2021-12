Super Green Pass, le opinioni dei piacentini sull’utilità del provvedimento che potrebbe essere esteso fino a Pasqua – AUDIO

Super Green Pass, le opinioni dei piacentini sull’utilità del provvedimento che potrebbe essere esteso fino a Pasqua. Al momento la validità del Decreto è fissata a metà gennaio, ma l’intenzione del Governo sembra essere quella di voler spostare la data a metà aprile o addirittura fino a giugno.

Questo nuovo certificato è un problema – spiega una piacentina – io ad esempio sono bloccata. Ho gli anticorpi molto alti, probabilmente per un aver contratto il Covid lo scorso marzo, e mi hanno consigliato di non fare il vaccino. In questo modo però non posso avere il Super Green Pass perché la precedente malattia non mi è stata certificata come Covid. Non lo trovo corretto. Farò come l’anno scorso a Natale, aiuterò i ristoranti della zona affidandomi all’asporto.

Per me il Super Green Pass è perfetto – spiega un altro intervistato – però non servirà a niente perché i controlli sono troppo pochi come per il precedente provvedimento.

Io sono contrario al vaccino – commenta un piacentino – se lasciassero andare tutto sarebbe meglio perché altrimenti non passa più niente. Se si continuerà a bloccare la malattia andremo avanti con questa situazione a lungo.

Sarebbe stato meglio stare senza questa certificazione rafforzata – sottolinea un cittadino – ma se purtroppo bisogna averlo faremo di necessità virtù. Io ho avuto il Covid e ho prenotato il vaccino perché con il Green Pass normale non posso fare niente.

Super Green Pass, le opinioni dei piacentini sull’utilità del provvedimento