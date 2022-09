Degustazioni, show-cooking e la migliore enogastronomia: il 24 e 25 settembre torna “Piacenza è un Mare di Sapori” – AUDIO

Con un ricchissimo programma di iniziative tutte da sperimentare, Sabato 24 e Domenica 25 settembre, torna la grande kermesse “Piacenza è un Mare di Sapori”, l’evento enogastronomico dedicato ai prodotti tutelati del territorio promosso dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini e dal Consorzio Salumi Tipici Piacentini, con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, della Regione Emilia- Romagna Assessorato all’Agricoltura e dal Comune di Piacenza in collaborazione con Camera di Commercio di Piacenza, Visit Emilia, Consorzio Piacenza Alimentare, Consorzio di Tutela Vini DOC Colli Piacentini, APT Regione Emilia – Romagna, AIS Emilia -Romagna, Agenzia PrimaPagina, Enoteca Regionale Emilia – Romagna, Istituto per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Giovanni Marcora” di Piacenza.

Le iniziative si terranno sotto ai porticati di Palazzo Gotico, dove laboratori interattivi, show cooking, AperiDOP Piacentino, l’importante evento di“Tramonto DiVino”faranno da cornice alle degustazioni dei prodotti agroalimentari DOP e IGP dell’Emilia-Romagna accompagnati dai migliori vini regionali e piacentini.

L’appuntamento che rientra fra le attività che il Consorzio Salumi DOP Piacentini ha messo in atto per la valorizzazione delle eccellenze storiche di Piacenza, unica città in Europa a poter vantare tre DOP nel comparto della salumeria, nasce anche dalla collaborazione degli enti promotori con tutti i Consorzi di Tutela dei prodotti tipici food&wine dell’Emilia-Romagna che con 44 prodotti DOP e IGP primeggia a livello europeo.

“Piacenza è un Mare di Sapori” offre due serate indimenticabili

Sabato 24 Settembre serata tutta Piacentina. Ore 19,00

Verrà proposto “l’AperiDOP Piacentino” dove protagonisti saranno i salumi DOP Piacentini (Coppa Piacentina, Salame Piacentino, Pancetta Piacentina) serviti con l’immancabile giardiniera piacentina, unitamente ad un altro straordinario prodotto dei nostri territori il “Grana Padano DOP” impreziosito dal miele piacentino, il tutto accompagnato dalle gallette piacentine.

Daniele Persegani , chef televisivo di RAI 1 e lo chef Paco Zanobini proporranno intriganti show cooking di come loro interpretano l’Aperitivo Piacentino. Il maestro gelatiere Mil Sabores proporrà sue creazioni sul tema.

Un’attenta selezione di vini dei Colli Piacentini completerà l’AperiDOP piacentino.

Daniele Ronda allieterà la serata con il suo concerto. Ore 21,30

Domenica 25 Settembre ore 19,30 tappa piacentina di “Tramonto DiVino dove protagonisti della serata sono i grandi prodotti Tutelati della Regione Emilia -Romagna. Protagonista ai fornelli della ‘cena stellata’ la chef Isa Mazzocchi (ristorante La Palta a Bilegno Borgonovo Valtidone, vincitrice del Premio Michelin Chef Donna 2021) incaricata di spettacolarizzare i prodotti certificati della gastronomia regionale. Durante la serata la chef insieme a Carla Brigliadori, Maestra di cucina di Casa Artusi, sarà protagonista di uno show cooking che contribuirà alla narrazione di tre sue interpretazioni:

Come una bomba di Riso del Delta del Po Igp con zucca Bertina, Coppa piacentina DOP e Funghi porcini di Borgotaro IGP.Braciolina Artusiana con Scalogno di Romagna IGP, capperi, acciughe, pomodoro, olive, Olio Evo di Brisighella DOP e Patata di Bologna DOP.

(Ricetta 309 “L’Arte di Mangiar Bene” di Pellegrino Artusi).

Zuppa di Pere dell’Emilia Romagna IGP con Squacquerone di Romagna DOP e meringa alle erbe aromatiche.

Entrée con i grandi prodotti in purezza della Regione Emilia -Romagna, un generoso assaggio di prodotti certificati cominciando dai Salumi Piacentini DOP, proseguendo con le principali DOP e IGP. In abbinamento i grandi vini regionali contenuti nella guida ‘Emilia-Romagna da Bere e da Mangiare’, raccontati dai sommelier di Ais Emilia e Romagna con servizio al calice su carte vini personalizzate. Ma non è tutto. Ad animare la cena stellata ci penserà anche uno show musicale dedicato proprio alle 44 DOP e IGP dell’Emilia-Romagna: quello del cantautore Marco Ligabue e del conduttore e autore televisivo Andrea Barbi, protagonisti di “E-Risalutami tuo fratello: musiche e racconti Emiliano-Romagnoli”, uno spettacolo fresco e ironico che mescola rock, risate, ma anche il sapore di Gutturnio, Coppa Piacentina e Piadina Romagnola.

PER PARTECIPARE

• La partecipazione all’AperiDOP di Sabato 24 Settembre il costo è di € 25,00 Si può prenotare all’indirizzo mail :info@salumidoppiacentini.it oppure recarsi direttamente all’ingresso della manifestazione ( fino esaurimento posti).

• Per partecipare a “Tramonto DiVino” Domenica 25 Settembre il costo è di € 35,00 Si deve prenotare tassativamente all’indirizzo www.shop.emiliaromagnavini.it.

Le due serate avverranno nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento della pandemia.

Consorzio Salumi DOP Piacentini

Unico in Italia ad avere ottenuto la Denominazione di Origine Protetta per ben tre prodotti, Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino, frutto di un’arte millenaria, il Consorzio Salumi Piacentini nasce e si sviluppa come efficace strumento per la difesa della qualità e per la valorizzazione di così preziose leccornie. Sorto nel 1971 con sede presso la locale Camera di Commercio, annovera oggi ben 11 aziende produttrici. Nel 2007 è stato costituito il Consorzio di Tutela dei Salumi DOP piacentini e con il D.M. del 15.02.2008 è stato incaricato per la tutela, promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi ai Salumi Piacentini DOP. Apponendo il proprio marchio, il Consorzio Salumi Piacentini si propone quindi di tutelare i salumi DOP che vengono ottenuti con una attenta lavorazione, rispettosa dei rigorosi requisiti stabiliti dal Disciplinare di produzione. Per adempiere adeguatamente a questo proponimento e anche per offrire ai consumatori una sicura garanzia, il Consorzio è attivamente impegnato in una vasta opera di controllo e di continua verifica delle caratteristiche qualitative. Il mercato oggi richiede e premia le aziende e i prodotti certificati. Il Consorzio stesso ha ottenuto tale certificazione per l’attività di servizio: doverosa attestazione per un regime organizzativo ineccepibile.