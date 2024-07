“Il Cinema In Piazza” 2024 a Gossolengo al via l’8 luglio con il film “Grazie Ragazzi”

“Il Cinema In Piazza” 2024 a Gossolengo dall’8 luglio. Come è ormai tradizione estiva, torna nella Piazza Roma di Gossolengo, la rassegna cinematografica.

“L’Amministrazione riconosce il valore di questa forma d’arte che riesce, da ormai un secolo, a divertire ed emozionare il pubblico. Ringrazio la Cooperativa Galassia Gutenberg che, come ogni anno, ci organizza questa rassegna, scegliendo sapientemente i titoli che vengono proposti in visione e ringrazio i numerosi sponsor che ci permettono di continuare ad offrire film molto recenti in modo gratuito ai cittadini”, così il Sindaco Andrea Balestrieri.

Quattro lunedì, dunque, a partire dall’8 luglio, in cui Piazza Roma si trasformerà in sala cinematografica all’aperto pronta a far sognare il pubblico.

“Un buon film non trasmette solo un messaggio, allo stesso tempo intrattiene, istruisce ed ispira lo spettatore in molti modi. Il cinema, poi, è una grande occasione di socialità ed incontro, aiuta lo stare insieme per condividere un momento ed un’emozione. Ogni film che verrà proiettato in questa rassegna vuole non solo divertire ma lanciare un messaggio, come in “Grazie Ragazzi” dove viene gettato uno sguardo sul mondo delle carceri o come nell’ “Imprevedibile viaggio di Harold Fry” con un’attenzione al tema della malattia e dell’amicizia o al tema dell’ecologia con “Sulle ali dell’avventura” ed infine ne “Il Sapore della Felicità” con il richiamo alla differenza delle culture”. Sono, quindi, molto contenta di essere riuscita, grazie anche agli Sponsor che generosamente hanno sposato l’iniziativa, ad aumentare le proiezioni e spero di riuscire, negli anni prossimi, ad incrementare ulteriormente”, così l’Assessore alla Cultura Lauretta Alberti.

Il programma