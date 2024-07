Cena in Rosa a favore di Amop, l’edizione 2024 il 9 luglio a Rivergaro. La serata arrivata alla sesta edizione, è organizzata da Amop Piacenza, dalla Pro Loco Tramballando in collaborazione con le associazioni, i commercianti rivergaresi e patrocinata dal Comune di Rivergaro.

La cena si terrà martedì 9 luglio a partire dalle 20:00 in Piazza Paolo con l’intrattenimento musicale di Alessandra delle “Curve pericolose”. A servire ai tavoli saranno presenti, come sempre, gli instancabili volontari AMOP di Pontenure.

Cena in Rosa a favore di Amop 2024

«Queste serate a favore della ricerca sono fondamentali: oltre a stare in compagnia, ci si diverte e intanto ci si aiuta – precisa Romina Piergiorgi, presidente Amop Associazione piacentina malati oncologici – e in un territorio che fa ricerca si vive e ci si cura meglio. Insieme al reparto di oncologia diretto dalla facente funzioni Dott.ssa Elisa Anselmi e il Professor Cavanna, ci teniamo a ringraziare le associazioni, gli esercenti, l’Amministrazione Comunale di Rivergaro e i ragazzi AMOP di Pontenure per il prezioso sostegno che ci danno ogni anno per la buona riuscita dell’iniziativa».

Il ricavato della serata sarà devoluto ad Amop per la ricerca oncologica nel nostro territorio. Prenotazione obbligatoria, ai numeri 3392511298 oppure 3200203906.