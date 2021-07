Il Consiglio Provinciale guarda al futuro, Barbieri: “Programmazione valida per le priorità del territorio, in primis per la viabilità e l’edilizia scolastica”

Il Consiglio Provinciale si è riunito in presenza nel pomeriggio di ieri (mercoledì 28 luglio): dopo il consueto spazio iniziale dedicato alle comunicazioni, si è proceduto all’esame dei sette punti all’ordine del giorno.

Il presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, ha presentato al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022-2024, che è stato illustrato tecnicamente dal direttore generale della Provincia di Piacenza, Vittorio Silva.

La proposta è in continuità con il documento dell’esercizio precedente sia per quanto riguarda gli obiettivi strategici sia per quanto riguarda gli obiettivi operativi. Confermati anche gli indirizzi per l’aggiornamento del programma delle opere pubbliche: massima attenzione alla sicurezza della rete viaria provinciale (con particolare riferimento ai ponti e ai manufatti), promozione della viabilità sostenibile, miglioramento delle prestazioni energetiche e antisismiche degli edifici scolastici, incremento della disponibilità di aule e spazi a servizio delle scuole.

Per quanto attiene le assunzioni, la programmazione triennale del fabbisogno del personale punta ad acquisire i profili e le competenze necessarie a rafforzare le potenzialità dell’Ente, sviluppandone il ruolo di “casa dei comuni” anche in termini di rete di supporto gestionale.

Dopo la presa d’atto dell’assemblea, approvata ieri, il documento sarà aggiornato in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Al secondo punto all’ordine del giorno, la verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. 267/200 e la variazione di assestamento generale.

La previsione relativa alle entrate tributarie a seguito del perdurare dell’emergenza pandemica è stata ridotta di 1.450.000 euro, con conseguente applicazione per 1.450.000 di avanzo vincolato derivante dal trasferimento dallo Stato per fronteggiare le minori entrate e le maggiori spese, rispetto al 2019, legate all’emergenza Covid–19.

Altri aspetti della variazione di bilancio riguardano le spese in conto capitale, tra le quali: l’integrazione del già previsto intervento sul torrente Ongina finanziato dal trasferimento per 425.000 euro della Provincia di Parma, con cui il ponte è condiviso; gli interventi di manutenzione straordinaria della Strada Provinciale n. 47 di Antognano per 130.000 euro, con la sistemazione di due intersezioni a Lugagnano; la rimozione e la bonifica dell’amianto su edifici scolastici finanziati in parte dal Ministero con i Fondi per lo sviluppo e la coesione (150.500 euro) e in parte con cofinanziamento provinciale (35.000 euro). Per il progetto “Un pedale alla tua porta”, un contributo regionale da 26.250 euro e un cofinanziamento provinciale per 3.750 euro consentiranno l’acquisto di biciclette ad altre attrezzature per consentire alla Polizia Locale della Provincia di arrivare in zone rurali non raggiungibili con le auto.

Approvato anche lo schema di convenzione tra la Provincia di Piacenza e il Comune di Piacenza per la progettazione e la realizzazione della nuova pista ciclabile Mucinasso-Piacenza, del valore complessivo di quasi 1,5 milioni di euro.

A differenza di quanto ipotizzato in un primo tempo, l’opera sarà realizzata dal Comune di Piacenza poiché il contributo ministeriale non è trasferibile. La progettazione sarà però eseguita dai tecnici della Provincia, che parteciperà al finanziamento dell’opera per 425mila euro.

Il Consiglio Provinciale ha dato l’ok anche alla convenzione tra la Provincia di Piacenza e il Comune di Alseno che prevede da un lato due percorsi pedociclabili per utenze deboli, per un importo complessivo di 500mila euro, che saranno finanziati e realizzati dal comune di Alseno nelle frazioni di Castelnuovo Fogliani e Chiaravalle della Colomba, e dall’altro la sistemazione dell’intersezione tra la Strada Provinciale n. 12 di Genova e la Strada Provinciale n. 31 Salsediana, che sarà finanziata dalla Provincia.

Approvata anche la modifica della convenzione tra la Provincia di Piacenza e il Comune di Cortemaggiore per la gestione della sezione staccata dell’Istituto Agrario “G. Marcora”, ospitata nei locali della scuola media del paese.

La convenzione prevedeva finora che tutti i lavori sull’edificio fossero eseguiti dal Comune, con successivo rimborso da parte della Provincia. Per migliorare la tempestività di intervento, invece, viene da ora previsto che gli interventi manutentivi siano eseguiti direttamente dalla Provincia. Rimarranno a carico del Comune gli interventi relativi alle strutture portanti, con rimborso da parte della Provincia della quota parte millesimale.

Si è poi proceduto alla designazione dei componenti di competenza della Commissione elettorale circondariale e delle sottocommissioni elettorali circondariali della Provincia di Piacenza.

Ultimo punto all’ordine del giorno è stata la discussione della mozione – presentata da tutti i consiglieri provinciali, e illustrata dalla consigliera Paola Galvani – in merito alle misure utili al fine di adeguare il PTCP ai più recenti indirizzi in materia di sostenibilità ambientale e di economia circolare, nell’ottica di una crescita sostenibile.

Commentando i significativi temi in discussione ieri (mercoledì), il presidente della Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri ha osservato che “La validità della programmazione e il continuo monitoraggio delle esigenze del territorio ci consentono di far fronte alle tante priorità individuate, in primis per la viabilità e l’edilizia scolastica. Gli uffici stanno sostenendo un lavoro particolarmente gravoso, anche in termini di progettazioni che molte Province affidano spesso all’esterno. Non ci siamo mai fermati, e i risultati si vedono, ma le sfide da affrontare sono tante e pertanto auspichiamo l’arrivo delle risorse necessarie per continuare a dare risposte concrete alle nostre comunità”.

L’intero Consiglio Provinciale ha colto l’occasione della seduta di ieri per porgere il proprio sentito grazie e un caloroso saluto a Francesco Cacciatore, dirigente responsabile del Servizio Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio, Acquisti, che sarà in quiescenza dal primo agosto.