Il Fiorenzuola torna ad abbracciare Bruschi: prestito dal Pisa

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni di Nicolò Bruschi, esterno offensivo classe 1998, dallo Sporting Club Pisa.

Si tratta di un ritorno con ricordi vividi per i tifosi rossoneri; Bruschi è stato infatti uno dei principali protagonisti della promozione in Serie C da parte di U.S. Fiorenzuola 1922 nella scorsa stagione, risultando il miglior realizzatore di tutto il girone D di Serie D con 30 reti in totale ed una media goal ogni 86 minuti disputati.

Bruschi è quindi a disposizione dello staff di Mister Luca Tabbiani per la preparazione in corso verso la Serie C, dopo aver iniziato nella squadra toscana militante in Serie B il suo ritiro estivo.