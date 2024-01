Renate-Fiorenzuola 3-1: ritorno amaro per Tabbiani. “Dobbiamo aumentare i minuti di intensità in partita” – AUDIO

Il Fiorenzuola inizia il 2024, purtroppo, come aveva finito lo scorso anno: sconfitta per 3-1 sul campo del Renate che complica ulteriormente la classifica dei rossoneri.

Decisivi i due nuovi acquisti per i padroni di casa: Paudice nel primo tempo e soprattutto Bocalon nella seconda frazione autore di una doppietta. Tanto bello quanto inutile il gol di Anelli a fine primo tempo per la momentanea parità. Non l’esordio sperato da Tabbiani per il suo ritorno sulla panchina del Fiorenzuola. Con Pro Sesto e AlbinoLeffe già due gare fondamentali per la stagione dei rossoneri.

Le Parole di Mister Tabbiani a fine match

Primo Tempo (Renate-Fiorenzuola 1-1)

9′ colpo di testa di Paudice su cross dalla sinistra: troppo alto, però, il suo tentativo

13′ azione solitaria di Bosisio che calcia con il mancino ma non inquadra lo specchio della porta

22′ grande occasione per il Fiorenzuola con Di Gesù al termine di una bellissima sponda di Alberti: gran botta col mancino e Fallani è decisivo deviando in corner

27′ Renate in vantaggio con Paudice: fortunato l’attaccante dei padroni di casa che sfrutta un rimpallo sul palo dopo una conclusione deviata dalla difesa e davanti a Sorzi la mette in porta. Partenza in salita per il Fiorenzuola

36′ Currarino ci prova dall’interno dell’area con il mancino: Sorzi blocca a terra

43′ gran gol di Anelli per il pareggio del Fiorenzuola: dalla destra Anelli prende il pallone e scarica in porta con un gran mancino dal limite dell’area. Niente da fare per Fallani e Fiorenzuola che rimette il match in parità.

Finisce il primo tempo con un gol che serviva per i rossoneri che adesso dovranno fare qualcosa di più per portare a casa un risultato importante.

Secondo Tempo (Renate-Fiorenzuola 3-1)

53′ brutta palla persa da Di Gesù che libera al tiro Esposito: fortunatamente, per il Fiorenzuola, il centrocampista del Renate non riesce ad angolare la conclusione

56′ colpo di testa da Paudice su cross dalla destra, troppo debole e Sorzi blocca

62′ primo cambio per il Renate: dentro Bocalon per Paudice

67′ esordio per D’Amico che prende il posto di Alberti nel Fiorenzuola

73′ Bocalon porta avanti il Renate: punizione dalla destra di Currarino, mancino insidioso su cui Bocalon deve solo mettere la testa per il gol del nuovo vantaggio. Esordio con gol anche per lui dopo la rete di Paudice

82′ ultimo doppio cambio per il Fiorenzuola: dentro Omoregbe e Oneto per Cremonesi e Nelli.

Tutto per tutto in questo finale per mister Tabbiani.

88′ eurogol di Bocalon che in rovesciata trova la doppietta personale per il 3-1 del Renate

Finisce con una sconfitta il ritorno di Tabbiani e l’esordio nel 2024 per il Fiorenzuola che viene superato 3-1 dal Renate e incappa nel 14esimo ko su 20 partite.

La situazione in classifica è sempre più nera.

Le Formazioni

RENATE: Fallani, Alcibiade, Auriletto, Possenti, Anghileri, Currarino, Esposito, Baldassin, Tremolada, Bosisio, Paudice. All. Colombo

FIORENZUOLA: Sorzi, Silvestro, Bondioli, Cremonesi, Gentile, Nelli, Stronati, Di Gesù, Gonzi, Alberti, Anelli. All. Tabbiani