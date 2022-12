Il Generale di Brigata Massimo Zuccher in visita a Piacenza: Medaglia Mauriziana a cinque militari

Questa mattina, il Generale di Brigata Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, è giunto in visita presso la sede del Comando Provinciale di Piacenza per il tradizionale scambio di auguri con il personale dell’Arma in servizio nella provincia.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte tutti gli Ufficiali del Comando Provinciale, tutti i Comandanti di Stazione, i delegati della rappresentanza militare ed i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, il Generale Zuccher ha consegnato in maniera solenne la Medaglia Mauriziana a cinque militari in servizio nella provincia di Piacenza ed alla vedova del S.Ten. Salvatore Cristiano, prematuramente scomparso la scorsa estate. La Medaglia Mauriziana, che viene concessa dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa, è un riconoscimento che premia la lunga permanenza in servizio (dieci lustri) di quei militari che nel corso del tempo si sono distinti ed hanno avuto un rendimento costantemente elevato, ed è stata istituita il 19 luglio 1839 da re Carlo Alberto di Savoia re di Sardegna