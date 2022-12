“Ucraina alle radici della guerra”, presentazione del libro il 16 dicembre all’Auditorium della Fondazione

Venerdì 16 dicembre alle 17.30 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Sant’Eufemia, 12 è in programma la presentazione del libro “Ucraina alle radici della guerra”, in uscita proprio il 16 dicembre in tutte le librerie.

Il libro affronta gli aspetti storici, culturali ed istituzionali dell’Ucraina, la questione di Donbas e Crimea ed e’ molto importante per il pubblico italiano per spiegare la realtà di questa guerra senza falsi pacifismi e le distorsioni storiche.

Affronta le questioni più dibattute e controverse sulle cause della guerra russo-ucraina. La storia antica e recentissima, gli aspetti giuridici e istituzionali, i personaggi (da Stepan Bandera agli oligarchi, al Battaglione Azov), le idee, le tragedie, la lotta per l’Europa, l’evoluzione del sentimento nazionale e la guerra con la Russia.