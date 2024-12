Il neo Ministro Tommaso Foti: “Assunzione di responsabilità notevole. PNRR? Siamo nella fase esecutiva” – AUDIO

Il neo Ministro Tommaso Foti: “Assunzione di responsabilità notevole, PNRR delega delicata, siamo nella fase esecutiva“. Sono giorni frenetici, ma anche pieni di soddisfazioni per l’esponente piacentino di Fratelli d’Italia che da poco ha giurato al Quirinale da nuovo ministro per gli Affari Europei al posto di Raffaele Fitto

Il neo Ministro Tommaso Foti ospite di Radio Sound

Sicuramente è un’assunzione di responsabilità notevole, vedremo di farvi fronte nel migliore dei modi.

Il giuramento è un momento emozionante

Penso sia naturale. Ogni tanto le emozioni devono necessariamente tradire, ma d’altra parte è anche il bello dell’umanità, delle persone.

E’ definito un decano della politica, tanta esperienza iniziata da giovanissimo a Piacenza

Ho un curriculum abbastanza solido, perché ho sicuramente ricoperto ruoli diversi. Quindi sotto il profilo amministrativo e legislativo penso di aver maturato una buona esperienza.

Quali sono state le tappe più importanti?

In politica la prima tappa, la più importante, è quando si inizia e la seconda è quando si decide di non smettere. Infatti io nel 2013 non venni rieletto e avrei legittimamente potuto rientrare in azienda, ho fatto una scelta personale dimettendomi da un posto nel quale avevo lavorato per numerosi anni e con grande soddisfazione. Poi sono stato eletto Consigliere Regionale in modo inaspettato. Comunque penso di poter dire di aver fatto un percorso politico-amministrativo completo.

Un insegnamento questo a non arrendersi

Vabbè… io a 19 anni sono stato eletto Consigliere Comunale del Movimento Sociale Italiano, quindi alla sconfitta e all’opposizione sono stato abituato per numerosi anni. Poi c’è stata la svolta del centro-destra e varie esperienze a Piacenza e provincia. Diciamo che non mi sono risparmiato per il mio territorio pur facendo sempre anche un ruolo politico a livello nazionale.

Ora come Ministro ha deve occuparsi del PNRR, una questione molto delicata

E’ una delega che indubbiamente fa tremare un po’ le vene, ma siamo abbastanza avvezzi ad assumerci incarichi difficili. Ho la fortuna di essere subentrato al ministro Fitto, un Ministro molto bravo e capace. Oggi siamo in una fase esecutiva, quindi i controlli diventano molto più necessari, attenti e periodici, perché evidentemente la scadenza del 30 giugno 2026 è dietro l’angolo.

Da Piacenza le sono giunte anche le congratulazioni della Sindaca Tarasconi

Ho sempre avuto un rapporto con gli avversari politici a Piacenza molto duro sotto il profilo politico, ma anche rispettoso sotto il profilo personale. E’ sicuramente un segnale che accolgo molto positivamente quello di Katia Tarasconi. Ovviamente, senza voler fare favoritismi, se ci saranno problemi su PNRR nei comuni della provincia, dato che sarò ogni tanto a Piacenza, in ambito istituzionale mi impegnerò per risolverli o per vedere quali sono i motivi ostativi al raggiungimento degli obiettivi.