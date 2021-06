Il piacentino Max Cremona trionfa in Polonia nel Campionato Europeo F250, secondo posto per Alex Cremona. Rossi oro nella F500 – FOTO

Una domenica da incorniciare in Polonia, a Chodziez, per lo sport piacentino, infatti nella prova unica del Campionato Europeo di Motonautica F250 trionfa Massimiliano Cremona davanti al fratello Alex, autore della pole position e comunque di un’ottima due giorni. Completa la festa piacentina anche la vittoria di Giuseppe Rossi, il più volte campione di Motonautica e costruttore tra l’altro dei motori degli scafi dei fratelli del team di San Nazzaro, si aggiudica il gradino più alto del podio nella F500.

Massimiliano Cremona a fine gara: “Sono molto emozionato per questo risultato perché finalmente dopo oltre 20 anni di gare, sono riuscito a portarmi a casa questa medaglia d’oro nell’Europeo F250, mai raggiunta in passato anche a causa della sfortuna nonostante buone prestazioni. Come squadra siamo veramente contenti perché è stato un fine settimana abbastanza impegnativo. Dopo il secondo tempo nelle prove dietro ad Alex, abbiamo capito dalla prima manche di gara che il nostro vantaggio sarebbe stato sfruttare al meglio la partenza per ottenere subito un buon vantaggio sugli avversari. Siamo davvero molto contenti e non vedo l’ora di portare a Piacenza questa medaglia d’oro”.

Alex Cremona: “Io e mio fratello abbiamo messo una bella distanza tra noi e gli avversari sia nelle prove che nelle manche. Sono veramente contento del mio risultato che segna i miei progressi gara dopo gara, ma soprattutto sono molto felice per la vittoria di Massimiliano che da tanti anni inseguiva questa medaglia d’oro internazionale, ma per vari motivi, anche sfortunati, non era mai riuscito a conquistarla. Sono orgoglioso di mio fratello”.