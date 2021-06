Ciclismo, Aurora Mantovani (VO2 Team Pink) nona a Martellago

Nella corsa per Donne Juniores la “panterina” milanese (primo anno Under 23) si è messa in luce nella volata vinta da Sara Fiorin

Si chiude con un piazzamento l’intenso week end lungo del VO2 Team Pink, protagonista anche oggi (domenica) a Martellago (Venezia) nella gara su strada per Donne Juniores, risoltasi in volata. Nello sprint che ha premiato Sara Fiorin, nono posto per la “panterina” milanese Aurora Mantovani, classe 2002 e primo anno Under (classe ammessa alle gare di categoria) che già venerdì sera si era cimentata nella gara Open di Parabiago.

Donne Juniores Martellago

1° Sara Fiorin (Gauss Team) in 2 ore 4 minuti 1 secondo

2° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team)

3°Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile)

4° Elisa Roccato (Pedale Castellano)

5° Eleonora Ciabocco (Ciclismo Insieme Team Di Federico)

6° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

7° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service)

8° Lara Scarselli (GB Junior Team)

9° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink)

10° Emma Bernardi (Team Wilier Chiara Pierobon).