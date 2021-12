Il Piacenza Baseball si fa gli auguri di Natale nella tradizionale cena di fine anno

Scambio di auguri in famiglia per il Piacenza Baseball. Nell’ospitale cornice della sede del Club Alpino Italiano, il sodalizio biancorosso si è ritrovato al completo per il tradizionale saluto augurale che ha anche celebrato l’intensa stagione agonistica conclusasi ad ottobre.

Parola al presidente

È toccato al Presidente Davide Imberti tributare il doveroso ringraziamento a tutti i dirigenti, tecnici ed atleti che nel corso del 2021 hanno portato in giro per i diamanti i colori biancorossi. Erano presenti la squadra maggiore, giunta quinta nel campionato nazionale di B, e le rappresentative giovanili. Un simpatico momento di aggregazione che in qualche modo ha contribuito anche ad introdurre un 2022 che per il Piacenza sarà più che mai speciale in quanto segnerà i cinquant’anni di vita del baseball nella nostra città.

Obiettivo 2022

Un appuntamento che, nella volontà di tutti, vuole essere festeggiato nel migliore dei modi attraverso diversi appuntamenti celebrativi. E per dirla tutta l’anno prossimo sta già per cominciare in quanto la stagione giovanile indoor è già scattata e a breve la squadra maggiore conoscerà avversarie e calendario del prossimo campionato di B che scatterà ad aprile.