Lungo applauso in omaggio al presidente Sforza al tradizionale Concerto degli Auguri: l’avvocato lo ideò nel 1987 – FOTO

E’ risuonato un lungo applauso dalle navate di Santa Maria di Campagna in omaggio a Corrado Sforza Fogliani, mancato nei giorni scorsi dopo breve malattia. La Basilica, a lui tanto cara, era gremita in ogni ordine di posti in occasione del tradizionale Concerto degli Auguri, giunto alla trentaseiesima edizione e al quale erano presenti le maggiori autorità civili, militari e religiose. Fu proprio 36 anni fa che – da poco presidente della Banca di Piacenza – Sforza Fogliani ebbe l’intuizione (come ha ricordato Robert Gionelli in apertura d’evento) di promuovere un concerto come messaggio augurale dedicato alla comunità piacentina. Interpretando il suo spirito operativo, la Banca ha deciso – in accordo con la famiglia – di non sospendere l’appuntamento (rientrante nel programma di Celebrazioni per i 500 anni della Basilica mariana, promosse dalla Comunità francescana e dalla Banca), dedicandolo alla sua memoria.

L’edizione 2022 ha richiamato l’attenzione del pubblico soprattutto con le musiche di Schubert (Mille cherubini in coro), Haendel (Joy to the world), Haydn (Laudate pueri Dominum), Mozart (Inter natos mulierum, Alma Dei creatoris, Vesperae solemnes de Confessore).

Il concerto (che si è aperto con Alle psallite cum luja di Anonimo) è stato eseguito dall’Orchestra Filarmonica Italiana (all’organo, Francesco Zuvadelli) con il Coro Polifonico Farnesiano (voci bianche, voci giovanili e voci miste), entrambi diretti da Mario Pigazzini. Lo spettacolo musicale è stato anche accompagnato dalle voci della soprano Sachika Ito, del contralto Marta Fumagalli, del tenore Alessandro Fantoni e del basso Piermarco Viñas Mazzoleni. Come sempre fin dal primo concerto, lo stesso si è concluso con l’esecuzione del canto natalizio Adeste Fideles. Ripetuti applausi e replica, in particolare, del citato Adeste Fideles finale. Direzione artistica a cura del Gruppo Strumentale Ciampi.