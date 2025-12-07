In cucina con mamma, focus sull’alimentazione in gravidanza al Mercato Coperto

Martedì 9 dicembre alle 17 incontro con il professor Biasucci per parlare di alimentazione in gravidanza.

Come può l’alimentazione influire sul benessere di mamma e bambino già in gravidanza?

A questa domanda risponderà il primo incontro del ciclo “In cucina con mamma”, in programma martedì 9 dicembre alle 17 al Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza. Un appuntamento dedicato alle future mamme, alle famiglie e a chi desidera approfondire, con taglio pratico e scientifico, il ruolo fondamentale dell’alimentazione nei mesi della gestazione.

Dopo i saluti del direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli, interverranno:

Il professor Giacomo Biasucci, direttore di dipartimento Salute donna, infanzia e adolescenza e direttore della Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Piacenza,

Matilde Garetti, responsabile del Mercato Coperto,

Beatrice Aramu, fondatrice di Piacenza Bambini.

L’incontro offrirà indicazioni chiare e concrete per orientarsi tra esigenze nutrizionali, scelte quotidiane e qualità degli alimenti. Si parlerà dei nutrienti più importanti nei diversi trimestri, del valore dei prodotti freschi e di stagione, della sicurezza nella preparazione degli alimenti e dell’importanza della filiera corta per garantire un apporto ottimale di vitamine e antiossidanti. Verrà inoltre approfondito come un’alimentazione equilibrata possa favorire il benessere materno, contribuire alla prevenzione del rischio di malattie croniche e influire positivamente sulla salute del bambino e dell’adulto nel lungo periodo.

Un focus sarà dedicato anche alle buone pratiche da adottare in cucina e al ruolo delle abitudini alimentari materne nel preparare il terreno per un futuro svezzamento sereno e salutare.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Coldiretti Piacenza, il Mercato Coperto di Campagna Amica, l’Ausl di Piacenza e Piacenza Bambini, con l’obiettivo di promuovere un percorso informativo accessibile e di qualità.

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti, iscrizioni sul sito mercatoviafarnesiana.it. Ampio parcheggio gratuito di fronte al Mercato.

