Rugby – Piacenza pareggia 24-24 con Milano e perde la vetta della classifica

Il Piacenza affronta Milano in una gara molto attesa, con una buona cornice di pubblico e condizioni climatiche favorevoli. La partita si apre con un minuto di silenzio per Nicola Pietrangeli. Fin dall’inizio emergono due caratteristiche decisive: la superiorità degli avanti piacentini e la difesa aggressiva e veloce di Milano, spesso al limite del fuorigioco.

Piacenza parte bene e segna subito con una maul finalizzata da Guerra J., poi raddoppia con una meta di Goodnews su calcio di Manciulli. Tuttavia, la squadra commette molti errori e falli, permettendo a Milano di rimanere in partita anche in inferiorità numerica. Il primo tempo si chiude sul 12–7.

Nella ripresa Piacenza continua a sprecare possessi e gli ospiti ne approfittano segnando due mete che portano il risultato sul 12–12 e poi sul 17–19 e infine sul 17–24. I biancorossi reagiscono sfruttando l’ennesimo giallo a Milano e Guerra J. segna la sua terza meta personale, fissando il pareggio sul 24–24. Nel finale Piacenza ha la chance di vincere grazie a una touche nei 22, ma un in avanti chiude l’incontro.

La partita lascia molto rammarico ai padroni di casa: troppi errori, mancanza di disciplina e poca coerenza con il piano di gioco. Milano, veloce e tecnica, mette bene in evidenza le lacune degli emiliani.

Tra i migliori in campo spiccano Guerra J., autore di tre mete e man of the match, e Chiappini, leader nelle rimesse laterali. Coach Forte avrà molto su cui lavorare in vista della trasferta a Lecco. Con il pareggio, Piacenza perde la testa della classifica a favore di Parma, ma resta fiduciosa: se una prestazione così disordinata riesce comunque a portare un punto, ci sono ottime prospettive per il futuro.

PIACENZA RUGBY – RUGBY MILANO 24-24

PIACENZA RUGBY: Cisint, Sotelo (22’ Essien), Misseroni, Guerra B. (23’st Beghi), Botti, Manciulli, Saunders, Cornelli, Marazzi, Savi (20’st Roda L.), Chiappini, Melegari, Dapaah (8’st Codazzi), Guerra J., Lovotti (23’st Alberti). All. Forte.

MARCATORI: 4’ mt Guerra J. tr Saunders (7-0); 30’ mt Essien (12-0); 35’ mt Innocenti tr Aquaro (12-7); secondo tempo: 13’ mt Arena (12-12); 17’ mt Guerra J. (17-12); 21’ mt Innocenti tr Aquaro (17-19); 27’ mt Gorietti (17-24); 33’ mt Guerra J. tr Saunders (24-24).

