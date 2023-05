Incendio in un’azienda di Lugagnano. Per cause ancora da chiarire, fiamme hanno iniziato a divampare in prossimità del tetto di una ditta specializzata nella produzione di materiale edile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola che hanno estinto il rogo prima che potesse allargarsi causando una maggiore quantità di danni. Nessuno è rimasto ferito.