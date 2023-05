Serie A2 – L’Assigeco si prepara a Gara 4 con Pistoia, Salieri: “Servirà tanto orgoglio”

La vittoria di giovedì ha dato un’importante iniezione di fiducia alle speranze dei tifosi biancorossoblu, e l’Assigeco Piacenza cercherà di difendere il fattore campo dagli attacchi di Pistoia anche questo sabato in gara-4. Con la palla a due fissata per le 20:30, i ragazzi di coach Salieri cercheranno di replicare la grinta e il carattere esibiti durante la stupenda vittoria di gara-3, in cui la partita è stata decisa all’overtime dopo una serie di giocate spettacolari da parte di entrambe le squadre. Determinanti le prodezze sul finale di Sabatini e Miaschi, mentre le prodezze di Copeland e Varnado non sono bastate a interrompere il cammino ai playoffs di un’Assigeco che anche in gara-4 si troverà con le spalle al muro.

Alla ricerca di un’altra vittoria che saprebbe di impresa, coach Salieri si dice orgoglioso di quanto espresso dai giocatori poche ore fa sul parquet del PalaBanca.

“Questa prestazione si deve soprattutto all’orgoglio e al carattere dei ragazzi. In campo si è vista benissimo la nostra identità, la voglia di vincere e in particolare lo spirito che contraddistingue questi giocatori. La vittora è sicuramente il suggello del lavoro fatto, i ragazzi se la sono meritata”.

Il punto su Pistoia

Con un record di 18 vittorie e 6 sconfitte, la regular season della Giorgio Tesi Group Pistoia ha decisamente confermato le alte aspettative di inizio stagione, concludendo al secondo posto nel Girone Rosso a pari punti con la Benedetto XIV Cento. La squadra allenata da coach Nicola Brienza ha tuttavia incontrato più difficoltà nella fase a orologio, e anche a causa di qualche infortunio è rimasta ai piedi del Girone Giallo. Nella posizione di playmaker i biancorossi possono schierare Lorenzo Saccaggi, capitano della squadra al terzo anno in Toscana, mentre al suo fianco troveremo Zach Copeland, guardia americana dal grande potenziale offensivo.

L’ala piccola sarà Carl Wheatle, inglese di formazione italiana che ha sfiorato la doppia-doppia di media in stagione, e lo statunitense Jordon Varnado, primo violino della squadra da poco guarito da un guaio fisico nelle scorse settimane. Sotto canestro ci sarà Angelo Del Chiaro, centro classe-2001 dall’imponente stazza fisica. Le principali armi in uscita dalla panchina per coach Brienza saranno le guardie Gianluca Della Rosa e Matteo Pollone, anch’egli recuperato dopo un infortunio. A dare il cambio alle ali del quintetto ci sarà Gabriele Benetti, mentre come secondo pivot i biancorossi potranno contare sull’esperienza di Daniele Magro. Chiudono il roster il giovane Gregorio Allinei e l’estone Tormi Joonatan Metsla.

La situazione nella serie

Le prime due trasferte a Pistoia hanno seguito un copione piuttosto simile, con l’Assigeco che riesce a manterenere il match in parità nel primo tempo salvo poi dover cedere alle incursioni dei padroni di casa. In gara-3, invece, è arrivata la reazione d’orgoglio dei biancorossoblu, che hanno strappato una grande vittoria al termine di un match molto combattuto terminato dopo un tempo supplementare con il punteggio di 94-89 in favore dei padroni di casa.

Come seguire la partita

Acquistando un biglietto per la partita si potrà ricevere la t-shirt celebrativa per i playoff. I biglietti per la partita sono acquistabili sia sul sito https://www.vivaticket.com/it che presso la biglietteria del PalaBanca, che rimarrà aperta venerdì pomeriggio (dalle 18:00 alle 20:00) e sabato mattina (dalle 10 alle 12 e dalle 18:30 fino all’inizio del match). Per i tifosi ospiti è consigliata la Tribuna Bovo, al prezzo di 10 euro, mentre ricordiamo che tutti nostri tesserati, dirigenti e allenatori, mostrando la tessera consegnata nelle scorse settimane nell’apposita zona riservata vicino al punto bar senza dover passare dalla biglietteria, riceveranno un tagliando per poter assistere al match.

Non sono più validi gli abbonamenti stagionali. Tutti gli abbonati però avranno il diritto di prelazione, e presentandosi fisicamente presso la biglietteria del PalaBanca potranno acquistare un biglietto nel posto avuto per tutta la stagione.

Per chi fosse impossibilitato a venire al palazzetto, la partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass.

La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook e Instagram.