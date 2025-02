Tragico incidente a Carpaneto, non ce l’ha fatta il bimbo di quattro mesi rimasto ferito. Ancora grave la madre

Le sue condizioni erano subito apparse gravi. Purtroppo, non ce l’ha fatta il bimbo di quattro mesi rimasto coinvolto nel tragico incidente di ieri pomeriggio avvenuto nei pressi di Carpaneto.

Il tragico epilogo questa mattina: i sanitari avevano trasportato il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma dove i medici lo avevano ricoverato in Rianimazione. Questa mattina purtroppo il suo cuore ha smesso di battere.

Il bimbo si trovava in auto con la madre, una ragazza di 26 anni. La giovane stava percorrendo la Provinciale che collega Carpaneto e Cadeo. Per motivi ora al vaglio degli inquirenti, la donna ha perso il controllo della vettura ed è uscita di strada. L’auto è caduta in un canale accanto alla carreggiata e si è schiantata contro un terrapieno in cemento.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la madre e il figlio dall’abitacolo. Anche la madre si trova in gravi condizioni e anche per lei i medici hanno disposto il trasporto a Parma. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.