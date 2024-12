Coinvolti in incidenti mentre erano al volante in stato di ebbrezza, due conducenti denunciati

Nell’imminenza delle festività natalizie e dell’entrata in vigore del nuovo Codice della strada, la Polizia Locale ricorda gli effetti pericolosi dell’alcol sulla guida.

Due uomini, un italiano di 51 anni e un 45enne originario della Romania, sono stati denunciati dal Comando di Piacenza per il reato di guida in stato di ebbrezza dopo il loro coinvolgimento in due sinistri nel fine settimana: l’uno avvenuto alle 18.30 di sabato 30 novembre (uno scontro laterale tra due veicoli), l’altro nel pomeriggio di domenica 1° dicembre (un tamponamento). Fortunatamente nessuna delle persone a bordo delle auto ha riportato conseguenze, non rendendo necessario l’intervento dei sanitari.

In entrambe le occasioni, quando le pattuglie della Polizia Locale sono giunte sul posto, i conducenti di tutti i mezzi sono stati sottoposti agli accertamenti preliminari non invasivi per verificare l’eventuale presenza di alcol nel sangue.

Gli incidenti

Nell’incidente di sabato sera, in via Guercino, è risultato positivo al test il 51enne: è stato quindi sottoposto all’alcoltest, dal quale è emerso che aveva un tasso superiore a 1,5 grammi per litro di sangue, costatogli il ritiro della patente. Nel sinistro avvenuto domenica in via Calciati, gli agenti hanno invece accertato che uno dei conducenti coinvolti, il 45enne, aveva un tasso compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo provvisorio per 30 giorni, mentre sono ancora in corso accertamenti sulla patente di guida dell’uomo. Entrambi – da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile – sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Mentre si avvicinano le feste di Natale e di fine anno, il Comando della Polizia Locale di Piacenza ricorda la pericolosità e gli effetti dell’alcol sulla guida: oltre alla prontezza di riflessi vengono compromesse la vista e la percezione sensoria in generale, nonché la capacità di valutare le distanze. Inoltre, al volante si avrà un’andatura rigida e barcollante, aggravata dal senso di sonnolenza e nausea, che può creare situazioni di pericolo per sé e per tutti gli altri utenti della strada.

La legge da metà dicembre

Si ricorda infine che la guida in stato di ebbrezza, a partire da metà dicembre, sarà sanzionata secondo le nuove prescrizioni del Codice della stradache prevede “tolleranza zero”.

Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro, con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro), con sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi a un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni. In caso di incidenti stradali sono previste aggravanti.

Se il reato è commesso tra le 22 e le 7, inoltre, il Codice della strada stabilisce l’aumento da un terzo alla metà dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna, il venti per cento della quale viene destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna.

Neopatentati

Per i neopatentati le norme già in vigore prevedono un tasso alcolico zero per tre anni. Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Per i recidivi, in particolare, arriva l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

Tolleranza zero è prevista anche per chi fa uso di sostanze stupefacenti e si mette alla guida: basterà risultare positivo ai test perché scatti la revoca della patente e la sospensione di tre anni.