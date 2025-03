Incontri con i dietisti dell’Ordine di Piacenza al via il 20 marzo. Monica Maj: “Attenzione ai falsi miti quando si parla di alimentazione” – AUDIO

Incontri con i dietisti dell’Ordine di Piacenza, al via il ciclo di incontri il 20 marzo. Monica Maj: “Attenzione ai falsi miti quando si parla di alimentazione”. La dietista piacentina, Presidente Commissione Albo Dietisti, ha presentato gli appuntamenti di “InFORMAti ” a Radio Sound.

Fino a maggio 2025 i miei colleghi informeranno il pubblico su varie tematiche. A partire dai falsi miti in alimentazione. Soprattutto ci daranno delle idee, delle strategie per mangiare più vegetale. Inoltre toccheremo il tema delle mode alimentari, della prevenzione dei disturbi alimentari e ancora delle diete restrittive. In particolare abbiamo cercato di coprire un po’ quelli che sono i temi caldi in questo periodo sul tema dell’alimentazione.

Si parte a Gragnano con le diete restrittive, va fatta attenzione

Sì, perché una dieta restrittiva può portare ad avere delle carenze. E’ giusto che le persone sappiano come un approccio di questo tipo, a lungo andare. può danneggiare anziché migliorare la situazione.

Diete sul web è una giungla

Proprio così, quindi lo scopo di questi incontri è anche quello di cercare chiarezza in questo ambito. Infatti quando arrivano informazioni da tutte le parti, bisogna affidarsi a un professionista.

Tra miti e verità, quali sono questi miti da sfatare?

Sicuramente molte mode alimentari arrivate negli ultimi tempi, poi sarà la collega ad approfondire l’incontro del 3 aprile a Pontenure. Tempo fa a Radio Sound ho parlato della dieta del digiuno. E’ una moda, può essere utilizzata? Ni! Dobbiamo cercare di capire quali sono i dati scientifici a disposizione e su quali pazienti si possano e debbano utilizzare certi tipi di schemi. Le diete devono sempre essere supportate da studi scientifici.

