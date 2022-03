Incontro con Luca Speciani Presidente AMPAS il 26 marzo sul Pubblico Passeggio, all’ angolo Corso Vittorio Emanuele. Sabato alle ore 15,00 è in programma la 2°manifestazione in difesa della Costituzione, per la democrazia e la libertà di scelta, organizzata dal “Comitato 15 ottobre Piacenza”. Interverrà Luca Speciani, medico, agronomo alimentarista, presidente AMPAS (associazione medici per un’alimentazione di segnale) e co-fondatore della Sim società Italiana di medicina.

Sport e alimentazione

Speciani, Coautore di DietaGIFT, un approccio alimentare innovativo basato sui segnali ipotalamici di ingrassamento e dimagrimento, ha sviluppato nel tempo un approccio originale al movimento e all’attività sportiva centrato sulla consapevolezza della profonda unità tra mente e corpo. Dal 2009 è responsabile medico nutrizionale delle squadre nazionali italiane di ultramaratona.