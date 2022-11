“Infiltrazioni d’acqua e cedimenti del tetto alla scuola primaria Caduti sul Lavoro”, Soresi (FdI): “Intervenire subito”

Sara Soresi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha ricevuto una lettera da parte di alcuni genitori di bimbi che frequentano la scuola Caduti sul Lavoro, che lamentano problemi al tetto da qualche mese. Di seguito la nota.

“Siamo un gruppo di genitori degli alunni della scuola primaria “Caduti sul Lavoro” di Piacenza e scriviamo per portare alla sua attenzione una situazione di cui avevamo già parlato alcuni giorni fa. Nella scuola, oltre alle ben note problematiche relative al freddo, per il quale ci sarebbe da fare un discorso a parte relativamente all’applicazione di leggi che ledono la salute dei bambini, vi sono stati alcuni cedimenti strutturali nel tetto, tanto è vero che in questi ultimi giorni di maltempo, in alcune classi, filtrava abbondantemente acqua piovana. In altre classi vi sono infiltrazioni: in alcune classi erano presenti dei secchi per raccogliere l’acqua che cadeva dal tetto quando pioveva.

L’Amministrazione Comunale, allertata immediatamente della situazione, aveva garantito un sopralluogo nella giornata di giovedì, al fine di trovare immediatamente delle soluzioni al problema.

Tuttavia non abbiamo trovato alcun rappresentante della Giunta a verificare la portata della criticità.

Molte classi si trovano dunque a svolgere le lezioni in corridoio, con evidente disagio tra i bambini. Scriviamo per chiedere di porre nuovamente la giusta attenzione mediatica al problema affinchè non peggiori la situazione fino al verificarsi di conseguenze per la salute e fisiche nei bambini.

“Proprio lunedì scorso, in Consiglio, ero intervenuta sulla questione, auspicando un pronto intervento. Colgo l’occasione per ribadire la necessità di un’immediata risoluzione della problematica”, commenta Soresi.