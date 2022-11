Open Day sulla Violenza contro le donne: il 24 Novembre consulenze psicologiche gratuite in Casa di Cura Piacenza

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lancia la seconda edizione dell’(H)-Open Week e Casa di Cura Piacenza aderisce con la partecipazione della Dott.ssa Enrica Nichetti, Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica e della Salute presso le due Case di Cura Piacenza e Sant’Antonino, dedicandosi giorno 24 novembre alle donne che intendono richiedere una consulenza gratuita psicologica con l’obiettivo di offrire un percorso nel quale la donna possa sentirsi accolta e inserita in un contesto di continuità assistenziale e sostegno fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi. Per la prenotazione inviare una e-mail a: prevenzione@casadicura.pc.it entro il 23 novembre.

Casa di Cura Piacenza, vicina alla tematica e alla salute delle donne, sostiene e aderisce volentieri alle azioni portate avanti e organizzate dalle Associazioni della cittadinanza che offrono un supporto alla Medicina di Genere.



Giorno 3 dicembre 2022 si terrà, per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un convegno “La violenza nella Medicina di Genere” organizzato dal Centro antiviolenza Telefono Rosa di Piacenza, Associazione “La Città delle Donne O.d.v.” presso il Campus Credit Agricole in Via San Bartolomeo, 40 (Piacenza).

Si tratta di un’occasione di incontro, rivolto a tutta la cittadinanza, in presenza di specialisti che analizzano con i loro speech quanto e come la Medicina di Genere produca effetti sanitari ad elevato impatto potendo generare malattia, invalidità o addirittura morte. Nel programma che avrà come moderatrice la Dott.ssa Nicoletta Bracchi, Direttore di Telelibertà: “La violenza ostetrico – ginecologica e la Medicina di Genere” (Dott.ssa Valeria Cerri, ginecologa presso Casa di Cura Piacenza), “Donne, violenza e migrazione: quale medicina?” (Dott.ssa Alessandra Donisi, responsabile UOS Medicina delle Migrazioni – AUSL), “Focus sulle MST nella violenza di genere” (Dott. Marzio Sisti, Infettivologo) e le riflessioni conclusive a cura della Dott.ssa Ilaria Egeste, psicologa del Centro Antiviolenza di Piacenza.