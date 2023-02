Insetti in cucina, in grande crescita secondo il report di Nomisma. Molinari (Pd): “In Europa non ne sentivamo la mancanza” – AUDIO

Insetti in cucina, in grande crescita secondo la previsione di Nomisma. Per il report presentato alla IX Conferenza economica di Cia-Agricoltori Italiani, nei prossimi tre anni è previsto un aumento di consumo di alimenti a base di polvere di insetti anche del cinque per cento.

Le ultime decisioni dell’Unione Europea – commenta il Consigliere Regionale piacentino del Pd Gian Luigi Molinari – fanno parte di una serie di provvedimenti che preoccupano per il modo in cui vengono emanati. In particolare sembra che ci sia un accanimento della UE per intervenire su settori dove noi italiani non avremmo mai pensato di doverci preoccupare. Il concetto di utilizzo di queste tipologie di alimenti è una cosa che in Europa non si sentiva particolarmente la mancanza. In Italia tanto meno.

Va difesa la nostra agricoltura?

Questo è un concetto in cui tutte le forze politiche dovrebbero trovarsi d’accordo. Sono aperto ai gusti personali e alle scelte di ogni singolo individuo, però va difesa la nostra agricoltura simbolo di qualità. Non abbiamo particolarmente l’esigenza di utilizzare questa fonte alternativa. Sicuramente è utilissima visti i problemi che ci sono nel mondo, in zone dove le popolazioni stanno esplodendo dal punto di vista demografico, ma da noi sarebbe invece interessante dedicarsi ad altri argomenti.

E’ un tabù?

Il nostro modo di mangiare, di approcciarsi anche al prodotto agricolo, ha poco a che fare con questa tipologia di cibo. Sono alimenti che appartengono, e lo rispetto, ad altri territori.

Insetti in cucina, AUDIO intervista a Gian Luigi Molinari (Pd)