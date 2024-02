Carenze nella sicurezza e lavoro in nero, bloccati due cantieri e denunciati i responsabili

Irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, fermati due cantieri e sanzionati i rispettivi imprenditori. I fatti sono accaduti a Piacenza. Durante un servizio di monitoraggio, i carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro sono incappati in due cantieri in cui le norme di sicurezza non erano rispettate o comunque rispettate in parte.

Nel dettaglio, e a vario titolo, si parla di ponteggi allestiti in modo non conforme, lavoratori irregolari o in alcuni casi non sottoposti a visite mediche e professionali. Pr questo motivo i carabinieri hanno denunciato i due responsabili, un 45enne di Piacenza e un nordafricano di 40 anni.