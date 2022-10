Dai rischi naturali alle calamità, conoscerli e sapersi comportare: anche a Piacenza torna “Io non rischio”, buone pratiche di protezione civile – AUDIO

L’Italia è un paese esposto a molti rischi naturali, ma l’esposizione individuale a ciascuno di essi può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti.

Anche a Piacenza andrà in scena “Io non rischio”, una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, ma ancora prima di questo è anche un proposito, un’esortazione che va presa alla lettera, perché solo attraverso la conoscenza e la consapevolezza è possibile dire, appunto: “Io non rischio”.

Io non rischio è anche lo slogan della campagna, il cappello sotto il quale ogni rischio naturale viene illustrato e raccontato ai cittadini insieme alle buone pratiche per minimizzarne l’impatto su persone e cose. E in questo caso il termine slogan, che in gaelico significa “grido di battaglia”, è particolarmente appropriato: è la pacifica battaglia che ciascuno di noi è chiamato a condurre per la diffusione di una consapevolezza che può contribuire a farci stare più sicuri.

La dodicesima edizione di Io non rischio si svolge sabato 15 e domenica 16 ottobre nelle piazze di tutta Italia. In circa 600 Comuni, i volontari di protezione civile appartenenti a oltre 700 Organizzazioni – tra gruppi comunali, associazioni territoriali e sezioni locali di associazioni nazionali – incontrano i cittadini per informarli sui rischi che interessano il territorio e sulle buone pratiche da adottare in caso di alluvione, maremoto e terremoto.

CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO APERTA AL PUBBLICO

“Dal 10 al 16 ottobre si svolgerà la IV edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata Internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali.

Unitamente a tutte le Strutture del Dipartimento di Protezione Civile, anche il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Protezione Civile intende promuovere iniziative mirate a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della protezione civile, della resilienza e della riduzione dei rischi.

Al proposito il Dipartimento ha organizzato una iniziativa che consenta ad alunni e cittadini la possibiltà di accedere alle sedi operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per visitare e comprendere i compiti istituzionali dei VV.F.

Pertanto, nelle giornate del 15 e 16 ottobre, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 la Sede del Comando sita a Piacenza in Strada Valnure 9 sarà aperta al pubblico”