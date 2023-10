Io non rischio, sul Pubblico Passeggio centinaia di bambini a scuola di prevenzione – FOTOGALLERY

Io non rischio campagna promossa dalla Protezione Civile nazionale è tornata questa mattina a Piacenza come in mille altre piazze italiane. Nella nostra città la manifestazione si è concentrata sul Pubblico Passeggio, dove si sono ritrovati centinaia di giovanissimi studenti per una lezione straordinaria di prevenzione.

“Io non rischio”, infatti, è una della più importante e diffusa iniziativa nazionale di comunicazione ed informazione alla popolazione in tema di prevenzione dei rischi e di diffusione di buone pratiche di protezione civile.

L’obiettivo è “istruire” tutta la popolazione, puntando molto anche sui bambini, alle buone pratiche di protezione civile in caso di: Terremoto, Maremoto, Alluvione, Frane e Anti Incendio Boschivo. Alla campagna aderiscono anche Piacenza e per la prima volta quest’anno anche Fiorenzuola d’Arda.