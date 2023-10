Tragico schianto a Castel San Giovanni: scooter contro un furgone, muore un 26enne

Tragico incidente a Castel San Giovanni, muore un 26enne. I fatti sono accaduti in viale Dell’Industria. Il 26enne, originario del Gambia, stava viaggiando in sella al suo scooter quando, per motivi da chiarire, si è schiantato contro un furgone.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza, automedica ed eliambulanza. Gli operatori hanno provato a rianimare il ragazzo sul luogo del sinistro ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.