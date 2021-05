La piacentina Isa Mazzocchi riceve il premio Chef Donna 2021 per Michelin

E’ stata annunciata oggi, 6 maggio 2021, la vincitrice del Premio Michelin Chef Donna 2021, nell’ambito della sesta edizione dell’Atelier des Grandes Dames, il network che celebra il talento femminile nell’alta ristorazione, voluto da Veuve Clicquot.

Quest’anno l’importante riconoscimento va a Isa Mazzocchi, chef del Ristorante La Palta di Borgonovo Valtidone (Località Bilegno), in provincia di Piacenza.

La chef ha conquistato una stella Michelin nell’edizione 2012 della “Rossa”, e da allora l’ha sempre confermata.

Le congratulazioni del sindaco Patrizia Barbieri e dell’assessore Papamarenghi

“Condividiamo la gioia, l’orgoglio e l’emozione di Isa Mazzocchi, per il prestigioso e meritatissimo premio attribuitole dalla Guida Michelin: un plauso non solo al suo indiscusso talento, ma anche alla capacità di valorizzare la ricchezza della nostra tradizione gastronomica in un percorso di continua e sapiente innovazione”. Così il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri, unitamente all’assessore al Turismo Jonathan Papamarenghi, commenta l’assegnazione del premio Michelin Chef Donna 2021, sottolineando la valenza positiva per il territorio e il riconoscimento “ancor più significativo dopo un anno così difficile per il settore della ristorazione, al lavoro e all’impegno di Isa Mazzocchi e di tutto lo staff che la affianca alla Palta di Bilegno”.

“Poche settimane fa – aggiunge l’assessore Papamarenghi – abbiamo avuto l’onore di abbinare il tocco speciale della sua cucina stellata, nell’ambito della rassegna #ledeliziedellarte, al “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt: un connubio di eccellenze di cui siamo più che mai fieri”.