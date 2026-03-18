Programma per le scuole attorno alla mostra “Oltre le nuvole”, aperte le prenotazioni

Quattro cicli di atelier, dedicati alle scuole di ogni ordine e grado – dall’Infanzia alle superiori -, accompagneranno la mostra di primavera di XNL Piacenza. Oltre le nuvole. Beyond the Clouds, a cura di Chiara Gatti, Paola Pedrazzini e Gianmarco Romiti, è un progetto articolato e polifonico che, dal 2 aprile al 5 luglio 2026, connetterà tutti gli spazi e i linguaggi artistici del centro dedicato alle arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano mettendo in scena opere di arte contemporanea, percorsi sonori e un trittico teatrale, che esplorano il tema suggestivo del cielo e delle sue trasformazioni.

La proposta educativa di XNL, a cura di Enrica Carini, si sviluppa in continuità con il taglio curatoriale del progetto. Il percorso didattico invita studenti e studentesse a indagare gli orizzonti immaginativi e sensoriali che le nuvole aprono allo sguardo e al pensiero, a riflettere sulle nuvole come fenomeno fisico, ma anche come simbolo o metafora di temi universali o attuali, avvicinandoli alla pratica artistica attraverso molteplici linguaggi espressivi: dalla parola alla materia, dalla rappresentazione visiva alla dimensione performativa.

La proposta è rivolta a docenti e classi di tutti i cicli scolastici e si articola in percorsi e attività calibrati sulle diverse fasce d’età, con l’obiettivo di favorire un’esperienza di scoperta, partecipazione e riflessione. Attraverso visite guidate e laboratori, gli studenti saranno accompagnati nell’esplorazione delle opere e dei temi della mostra, sperimentando in prima persona processi creativi capaci di intrecciare osservazione, immaginazione e interpretazione del reale. Ogni incontro durerà circa un’ora e mezza e prevede la visita alla mostra, modulata in base all’età dei partecipanti e all’attività prevista, seguita da un atelier pratico.

L’offerta didattica intende trasformare la visita n un’occasione di apprendimento attivo e interdisciplinare, in cui arte, cinema, suono e performance diventano strumenti per interrogare il presente e ampliare lo sguardo sul mondo.

La mostra aprirà al pubblico il 2 aprile, ma le classi che intendono aderire ai percorsi formativi possono farla già da ora. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a edu@xnlpiacenza.it

L’OFFERTA FORMATIVA

Nuvole in tasca

Infanzia (dai 5 anni) e Primaria I ciclo, prima e seconda elementare.

Le nuvole, pur essendo così grandi, possono stare nelle nostre tasche, ben piegate e sistemate, pronte per essere tirate fuori in un paesaggio o in una stanza per far volare i nostri desideri.

Dopo la visita – dedicata all’esperienza di stare non solo con la testa ma con tutto il corpo tra le nuvole – a ogni bambino e bambina sarà consegnato un sottilissimo foglio di carta velina bianca che, grazie ai gesti di ciascuno, potrà volteggiare nello spazio e trasformarsi lentamente in nuvola.

Un atelier di movimento nello spazio, immaginazione e condivisione in cui, al termine dell’esperienza, soffieremo nelle nuvole i nostri desideri, per poi tornare a riporle in tasca, pronte a rivivere nell’aria ogni volta che vorremo.

Nuvolari

Primaria II ciclo, terza, quarta e quinta elementare

Fare cataloghi immaginari, inventare, divertirsi, sognare, avere letteralmente la testa fra le nuvole: è ciò che accade guardando il cielo, anche ai più grandi studiosi e viaggiatori, come l’alpinista, poeta e antropologo Fosco Maraini.

Il percorso inizierà con un’introduzione dedicata alla natura fisica delle nuvole, per poi proseguire con una visita focalizzata sull’osservazione delle nuvole nelle opere esposte.

Durante l’attività, come fece Fosco Maraini nei suoi Principi di Nubignosia, ci dedicheremo alla compilazione del nostro personale Nuvolario, un catalogo ragionato e completamente immaginato delle nuvole osservate, completo di immagini, nomi, descrizioni ed effetti.

La fabbrica delle nuvole

Ultimo anno primaria, quinta elementare e Secondaria di I grado

Che cosa sono le nuvole? Forse lo si può scoprire durante una gita scolastica quando, per la prima volta, si osservano cose che non avevamo mai immaginato.

Dopo un percorso di visita dedicato ad andare “oltre le nuvole”, come suggerisce il titolo dell’esposizione, ci dedicheremo alle nuvole che troviamo negli albi illustrati e nei fumetti, lasciandoci guidare dal viaggio del giovane protagonista di Sector Seven, albo di David Wiesner, in cui una gita scolastica diventa l’occasione per guardare il mondo dall’alto e con occhi diversi. Come il protagonista della storia, avremo a disposizione fogli e materiali per realizzare schizzi e storyboard: inventare, progettare e dare forma alle nostre personalissime nuvole.

E questo cielo e queste nuvole

Secondaria II grado

Da una poesia di Velimir Chlebnikov – “Poco mi serve. / Una crosta di pane, / Un ditale di latte, / E questo cielo / E queste nuvole” – inizieremo il nostro viaggio oltre le nuvole riflettendo su ciò che sentiamo necessario nell’arte così come nella poesia. Ogni visita sarà accompagnata da una serie di poesie scelte, tra Baudelaire, Pierluigi Cappello, Pessoa, Antonella Anedda, Cesare Pavese e altri autori e autrici.

Al termine, ripartendo dai loro frammenti scomposti, andremo alla ricerca di una nostra personale poetica delle nuvole.

Informazioni e prenotazioni

edu@xnlpiacenza.it

Enrica Carini 329 0079907

Tutti gli atelier sono gratuiti fino a esaurimento posti; il materiale verrà fornito da XNL.

A carico dei partecipanti è previsto unicamente il biglietto alla mostra, ridotto a € 2 ad alunno/studente.

L’ingresso è gratuito per bambine e bambini della Scuola dell’Infanzia e per gli insegnanti che accompagnano i gruppi.

Giovedì pomeriggio e venerdì mattina e pomeriggio

dal 10 aprile 2026

9:00-10:30 / 11:00-12:30 / 14:00-15:30

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