Italia Vincente a Piacenza incontro promosso da FdI per illustrare il lavoro in un anno di governo

Italia Vincente a Piacenza venerdì sera l’incontro promosso da FdI per illustrare il lavoro fatto in un anno di governo di Cantrodestra. All’appuntamento è intervenuto l’Onorevole Tommaso Foti Capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati. Con lui all’Auditorium Sant’Ilario il Sottosegretario di Stato all’innovazione tecnologica on. sen. Alessio Butti ed i deputati on. Beatriz Colombo e Andrea Tremaglia.

Italia Vincente a Piacenza On Tommaso Toti

“Si dia pace l’esercito di gufi – ha tuonato Tommaso Foti – che cerca di vedere in questa o quella dichiarazione dei leader del centrodestra delle ipotetiche spaccature nel governo Meloni, siamo in sella per guidare il Paese per i prossimi quattro anni, cambiarne le numerose storture opera della sinistra e dei governi tecnici e ridare all’Italia il ruolo che merita in Europa e nel mondo”

Italia Vincente a Piacenza On Beatriz Colombo

Per l’on. Colombo “la difesa del made in Italy, con politiche accorte, di incentivo tanto all’industria così come al mondo artigiano, rappresenta un lavoro costante e fatto di progressive conquiste del governo Meloni”.

Italia Vincente a Piacenza On Andrea Tremaglia

“Mantenere le promesse elettorali, anche in una situazione di bilancio dello Stato a brandelli lasciatoci in eredita dai governi precedenti e gravato da bonus 110 e dal reddito di cittadinanza ha rappresentato una priorità. Tra i tanti impegni mantenuti, infatti, l’abolizione del reddito di cittadinanza e il ritorno alla centralità del lavoro, con il taglio del cuneo fiscale operato dal governo” è stato l’appassionato intervento dell’on. Tremaglia.

Italia Vincente a Piacenza Sottosegretario Butti

Il Sottosegretario Butti, oltre ad alcune battute sull’amicizia che dura da una vita con l’on. Foti fatta di tante battaglie politiche e parlamentari, ha dato piena contezza “del complesso impegno del governo nel campo dell’implementazione tecnologica nel rapporto tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini, che passa dalla semplificazione la quale progressivamente, grazie ad un lavoro costante sta diventando realtà”. “Quanto alla discussa intelligenza artificiale – ha spiegato Butti – starà ai governi dettare delle regole che la mettano al servizio dell’uomo, creando come sempre avvenuto nella storia una transizione verso nuove forme di lavoro e non alla riduzione dell’occupazione”.

Le conclusioni dell’Onorevole Foti

Nel concludere e salutare gli intervenuti l’on. Foti ha dato il via alla consegna di un volume che è stato realizzato contenente i suoi interventi più salienti alla Camera e le interviste di questo primo anno di legislatura “non certo per autoincensarmi – ha spiegato il deputato piacentino – ma perché le persone di Destra hanno una parola sola e con questo volume chiunque vorrà, anche a distanza di anni, potrà verificare come il governo Meloni si sia fatto carico degli impegni presi”.