“L’Italia vincente”, incontro con Fratelli d’Italia in Sant’Ilario venerdì alle 21

“E’ stato un anno segnato da sfide enormi, sia per quanto riguarda l’interesse del Paese così come per i gravi fatti internazionali che si sono susseguiti, ma l’Italia ha potuto contare su una guida salda, decisa e qualificata quale è stata quella del Governo Meloni” lo scrivono in una nota i componenti del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, annunciando per venerdì 10 novembre alle ore 21.00, all’Auditorium S. Ilario di Corso Garibaldi n.17 a Piacenza, la manifestazione dal titolo “L’Italia vincente”.

“Trascorso un anno dall’insediamento del governo che vede in Fratelli d’Italia il primo partito della coalizione di centrodestra alla guida del Paese, ci pare doveroso dare vita ad una occasione pubblica da offrire ai piacentini per dare contezza del lavoro svolto, delle cose “in cantiere” e delle prospettive per il futuro”. “A parlarne saranno – rimarcano gli esponenti locali di Fratelli d’Italia – il Sottosegretario di Stato all’innovazione tecnologica on. sen. Alessio Butti, gli on. Beatriz Colombo ed on. Andrea Tremaglia, con le conclusioni affidate al “padrone di casa”, nonché Capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia, on. Tommaso Foti”.

Per il Coordinamento provinciale di FdI quello di venerdì “sarà un appuntamento denso di contenuti, nel quale verrà evidenziato come il buon governo della Destra politica stia, nonostante la complessità del periodo storico, cambiando in modo strutturale l’Italia per consentirle di riprendere a correre, essere competitiva, ed avere il ruolo che si merita in Europa e nel mondo”.