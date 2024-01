Judo – Medaglia d’argento per Thomas Sassi a Lignano. Ottimo esordio per la squadra di Lotta

Medaglia d’argento per Thomas Sassi del Judo Shiai Piacenza al Gran Prix di Judo Alpe Adria 2024 che si è avuto a Lignano Sabbiadoro il 27 e 28 gennaio. In questa importantissima gara di Judo con anche tantissimi atleti stranieri presenti, nella categoria – 55kg ed 83 atleti presenti, il nostro campione di Judo (detentore del titolo Italiano di categoria) ha conquistato un’importantissima medaglia d’argento. Peccato per la finale che ha dominato totalmente ma che per una disattenzione ha ceduto. In gara anche Trongone Francesca classificatasi settima che rientra dopo un serio infortunio a calcare i tatami di alto livello dando buona prova di se.

Primi Importanti risultati per la società nel settore Lotta Judo Shiai

Sabato 28 e domenica 29 gennaio il Neo settore della Lotta Olimpica Femminile e Maschile stile libero della società Piacentina Judo Shiai ha fatto il suo Esordio nella gara più importante d’Italia.

LEGGI ANCHE: Judo – Il gruppo Shiai Piacenza apre alle realtà sportive di Lotta e Grappling

Asia Sassi, Francesca Trongone ed Alex D’Aguanno hanno rispettivamente conquistato due quarti posti ed un quinto posto agli Assoluti di Lotta 2024. Un risultato importantissimo sopratutto alla luce del fatto che Piacenza non ha mai avuto una società di Lotta e che il settore Lotta del Judo Shiai è nato a Gennaio 2024 e quindi l’inizio è ottimo. Gli atleti piacentini che hanno partecipato sono judoka agonisti di livello Nazionale ed Internazionale e seppur al loro primo esordio, con la guida del Maestro di Lotta Francesco Giovoni, hanno dato il meglio di se stessi portando in alto lo sport Piacentino. Congratulazioni dal delegato Provinciale FIJLKAM che ha visto realizzarsi così positivamente questo progetto.