Judo Shiai – Asia e Thomas Sassi riconosciuti come Atleti di interesse nazionale

I fratelli Asia e Thomas Sassi del Judo Shiai Piacenza riconosciuti entrambi Atleti di interesse Nazionale di Judo. Diciotto anni Asia e quindici Thomas, entrambi Cinture Nere, entrambi Campioni d’Italia di Judo, con una passione tale per il Judo da portare i colori di Piacenza sul podio d’Italia, li ha visti ricevere questo importante riconoscimento per i risultati Agonistici ottenuti in ambito Nazionale ed Internazionale. Fieri di loro lo staff della società Judo Shiai Piacenza che insieme a tutti gli altri allievi affrontano una nuova stagione sportiva.