Cammi Gomme Express: inaugurato il nuovo punto vendita di Piacenza che unisce design e velocità

Cammi Gomme, azienda presente a Piacenza dal 1950, ha da poco inaugurato il suo secondo punto vendita, in via Primo Maggio: Cammi Gomme Express.

In questa officina decide di dare forma al suo metodo di lavoro caratterizzato da una meticolosa attenzione al cliente, attraverso un cambio gomme rapido (consolidato anche dalla garanzia “sei fuori entro 30 minuti dall’appuntamento o è gratis”) ma che cura ogni dettaglio grazie al Metodo Cammi Gomme (che controlla tutto il sottoscocca dell’auto per riconsegnare un veicolo sicuro e performante).

Nel nuovo negozio però ha trovato espressione anche l’accoglienza del cliente in uno spazio di design. L’auto è al centro della professionalità, quindi l’officina deve essere veloce ed efficiente, per far uscire il veicolo in tempi rapidi e in perfette condizioni. Ma l’auto ha un proprietario, una persona, con esigenze, problemi, pensieri: vive delle esperienze.

Riccardo Tecchio, titolare di Cammi Gomme, voleva che questa esperienza fosse la migliore possibile

Si tratta di un ambiente forse atipico per un gommista. L’officina è attrezzata esattamente come quella dell’altro punto vendita: stessi macchinari all’avanguardia, stesso personale specializzato e aggiornato. Gli uffici esprimono arte e design, andando a coccolare i clienti mentre l’officina si prende cura della tua auto.

Quando li ho progettati, la mia idea era proprio quella di fare tutto il contrario di quello che mi veniva suggerito “dato che si tratta di un gommista”. Non ero d’accordo. L’officina, quella sì che doveva ruotare intorno al suo ruolo tecnico, per offrire la possibilità di fare un pit-stop alla tua auto veloce ma preciso, sicuro. Ma gli uffici no, dovevano solo puntare a far vivere la migliore esperienza possibile, per staccare la spina, rilassarsi anche se solo pochi minuti.

Infatti sono presenti alcuni dei più bei calendari Pirelli, incorniciati e illuminati dalle luci di Davide Groppi, con un arredo confortevole che si prende cura del cliente in attesa della riconsegna dell’auto.

INFORMAZIONI

Cammi Gomme

Via Mentovati 4

29122 Piacenza (Pc)

www.cammigomme.it

Cammi Gomme Express

Via Primo Maggio 45

29121 Piacenza (Pc)