Judo – Thomas Sassi convocato dalla Nazionale Italiana Cadetti

Thomas Sassi convocato dalla Nazionale Italiana Cadetti di Judo per la Gara di European Cup di Judo di Zagabria nei giorni 11 e 12 marzo.

Sabato 18 e domenica 19 febbraio sono state giornate piene di impegni per la società Judo Shiai di Piacenza. Thomas Sassi e Francesca Trongone erano in Spagna per la gara di European Cup di Fuengirola. Thomas Sassi è riuscito ad ottenere un quinto posto (miglior risultato italiano maschile della prima giornata), mentre Francesca Trongone è uscita al termine di un bellissimo incontro con l’atleta Francese Sacko Nene.

Sabato prossimo Alex D’Aguanno combatterà in Coppa Italia A2 di Judo a Roma presso il Palafijlkm di Ostia. Ancora una volta la società Judo Shiai di Piacenza si rende protagonista negli eventi di primo ordine nel panorama del Judo Italiano ed Europeo.