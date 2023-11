Juventus, ufficiale il rinnovo di Nicolò Fagioli fino al 2028

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Nicolò Fagioli fino al 30 giugno 2028. Un attestato di stima e un grande supporto per il giovane centrocampista, squalificato 7 mesi (più 5 di misure alternative) fino al 19 maggio 2024 per il caso scommesse. Fagioli, che si sta allenando regolarmente con la squadra, potrà rientrare per l’ultima giornata di campionato contro il Monza.

Qualche ora dopo l’annuncio del club, lo stesso Nicolò Fagioli ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram, con un messaggio semplice ma ricco di significato: “Voglio ringraziare la mia famiglia, i tifosi, i miei procuratori e tutti i membri della Juventus per il loro supporto: ne sarò sempre grato e riconoscente”.

