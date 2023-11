Cooperativa San Martino, un aiuto concreto al Marocco terremotato: “Non solo lavoro, siamo una comunità” – AUDIO

Non si tratta solo di lavoro, si tratta di persone che si trovano a condividere un progetto di vita. Questa in sintesi la filosofia che anima cooperativa San Martino. Lo scorso settembre un terribile terremoto ha messo in ginocchio il Marocco. Quel Marocco di cui tantissimi soci della cooperativa sono originari. Anzi, i soci di origini marocchine sono i più numerosi all’interno della San Martino. Per la cooperativa, dunque, è stato un gesto istintivo mettere a disposizione un aiuto concreto. Si tratta di 3 mila euro, affidati alle mani di Generazione Italo-marocchina, associazione che nei prossimi giorni si recherà in una zona del paese particolarmente colpita e con sé porterà questo importante aiuto economico.

“Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza ai nostri soci, anche perché i cittadini di nazionalità marocchina rappresentano la maggioranza all’interno della nostra cooperativa”, commenta Paolo Rebecchi, direttore della cooperativa.

“Noi avevamo già lanciato due progetti per il sostegno dei nostri soci sul territorio di origine, ora abbiamo deciso di intervenire per sostenere la popolazione marocchina in una situazione che è ancora molto grave. Un supporto di 3 mila euro, ma è solo l’inizio dal momento che seguiremo la situazione da vicino pronti a intervenire anche in altri modi”, commenta invece Francesco Milza, amministratore delegato della cooperativa.

“Stiamo monitorando la situazione di tre villaggi in particolare e li raggiungeremo a breve, portando questo dono per cui ringraziamo di cuore la cooperativa San Martino”, commenta invece Mansar Mustapha, presidente dell’associazione Generazione Italo-marocchina.

“San Martino è una comunità di persone che insieme lavorano e vivono. Una comunità che noi vogliamo aiutare quando ne ha bisogno”, spiega il presidente Mario Spezia.