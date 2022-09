Karate – Grande successo all’Open Turin Cup per il Piacenza-Farnesiana

Grande successo del Karate Piacenza Farnesiana all’ “Open Turin Cup”, gara internazionale WKF (federazione olimpica) giunta alla decima edizione che si è svolta a Torino con la partecipazione di 850 atleti di 141 società provenienti da Italia, Spagna, Francia e Belgio.

Il livello della competizione è stato veramente eccezionale con numerosi atleti in ogni categoria. Medaglia d’oro per la pluricampionessa Giulia Ghilardotti, campionessa italiana in carica, nella categoria Under 21 -55kg.

Medaglia d’argento per Mattia Bongiorni, campione italiano in carica, nella categoria Under 14 +55kg. Angelica Ghilardotti, vicecampionessa d’Italia, nella categoria Junior -59 kg, ha battuto atlete di grande valore conquistando la medaglia d’argento.

Eva Dallavalle nella categoria under 14 +47kg ha conquistato la medaglia di bronzo superata solamente da una fenomenale atleta francese. Flavio Ghilardotti, nella categoria Senior – 67kg, dopo le eliminatorie ha disputato la finale per il bronzo perdendo di strettissima misura (3 a 3 per giudizio arbitrale) con l’atleta della nazionale italiana Under 21.

Maya Pilotti ha disputato una gara eccellente sostenendo 5 incontri e conquistando il quinto posto nella categoria Junior -48kg.