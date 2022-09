Volley, Serie B – La Canottieri Ongina brilla nel test contro il Gabbiano Mantova (1-3)

Risposte positive per la Canottieri Ongina, formazione di serie B maschile che giovedì sera ha sostenuto un allenamento congiunto a Cerese al cospetto del Gabbiano Mantova, formazione di pari categoria. Per la squadra di Gabriele Bruni, successo informale in quattro set, spuntandola in tre parziali molto combattuti, fatta eccezione per il secondo, vinto agevolmente 25-12 dai virgiliani.

In casa monticellese, ancora diverse le assenze in campo (le bande Samuel Frascio e Davide Zorzella e il centrale Marcello Marcoionni), ma una bella risposta di collettivo, come testimonia il pokerissimo di doppie cifre dei cinque attaccanti schierati con continuità. Top scorer di squadra, lo schiacciatore Riccardo Miglietta, autore di 17 punti e di una prova solida in ricezione oltre all’attacco. Sul versante mantovano, il maggior fatturato di numeri arriva da due ex-Canottieri: l’opposto Riccardo Ferrari Ginevra (21 punti) e la banda Tommaso Cordani (13).

GABBIANO MANTOVA-CANOTTIERI ONGINA 1-3

(25-27, 25-12, 22-25, 23-25)

GABBIANO MANTOVA: Quartarone 1, Scaltriti 11, Zanini 9, Ferrari Ginevra 21, Cordani 13, Miselli 8, Catellani L. (L), Catellani 1, Ferrari J. 1, Lanzara (L), Gola 7, Artoni 3. N.e.: Andreoli, Lorenzi. All.: Serafini

CANOTTIERI ONGINA: Chadtchyn 11, De Biasi 11, Miranda 12, Miglietta 17, Ousse 10, Ramberti 1, Rosati (L), Boschi, Paratici. N.e.: Sala (L), Lasensation. All.: Bruni