Karate – Piacenza, Gaia Granelli vince la medaglia di bronzo all’Open League di Toscana

Alcuni atleti del Karate Piacenza Farnesiana hanno partecipato presso il PalaGolfo di Follonica all’importante competizione denominata “Open League di Toscana 2024”, gara valevole per il ranking FIJLKAM e per i campionato europei del 2025. Gaia Granelli, nella categoria cadette -47kg (32 atlete partecipanti), ha conquistato la medaglia di bronzo.

Nel primo incontro ha battuto un’atleta della Lombardia con ampio margine per 5 a 2. Nel secondo incontro ha combattuto contro un’atleta del Veneto vincendo 3 a 2, mentre nel terzo incontro ha battuto una ragazza della Liguria per 2 a 1. Nel quarto incontro, in semifinale, ha perso contro un’altra atleta della Lombardia per 3 a 0. Nella finale per la medaglia di bronzo ha superato l’avversaria della Sicilia con un netto 5-1.

Il curriculum di Gaia Granelli

Medaglia d’oro alla qualifica regionale per il trofeo coni nazionale 2022

Medaglia d’oro campionati regionali 2022,

Medaglia di bronzo ai campionati italiani 2023

Medaglia di bronzo open di veneto 2023

Medaglia d’oro all’open di Monferrato 2023

Medaglia d’argento all’open di Campania 2023

Medaglia d’argento all’open di Torino 2023

Medaglie d’argento all’open Lloret de mar (Spagna) (doppia categoria) 2023

Medaglia d’oro campionati regionali 2023

Medaglia d’oro all’open san marino 2024

Settima ai campionati italiani 2024

Nel 2023 Gaia si è aggiudicata il 1° posto nel ranking nazionale FIJLKAM nella categoria U14 -45kg. Inoltre, ha conseguito innumerevoli podi ai campionati nazionali di Enti di Promozione, quali Libertas, Csen e Aics, e nel mese di settembre 2024 ha partecipato alla prestigiosa competizione denominata “CTR-GAMES” alla quale potevano partecipare solo i migliori atleti delle tre selezioni area nord, area centro, area sud, della nazionale italiana e della nazionale tedesca.

II prossimi impegni agonistici sono nel mese di novembre l’Open di San Marino e nel mese di dicembre la Coppa del Mondo WKF a Jesolo.